COE modifica alertas: estas son las 24 provincias que siguen y las descontinuadas

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este miércoles que mantiene niveles de alerta en 24 provincias del país, mientras descontinuó la alerta verde para La Altagracia, La Romana, Dajabón y Bahoruco.

En alerta amarilla se encuentran Puerto Plata, San José de Ocoa, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel y Santiago Rodríguez.

En tanto, permanecen en alerta verde Santo Domingo, el Distrito Nacional, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), El Seibo, Espaillat, Valverde, Monte Plata, Sánchez Ramírez, San Pedro de Macorís, Montecristi, San Juan, Elías Piña, San Cristóbal, Independencia y Samaná.

En su boletín de las 12:30 del mediodía, el COE advirtió que estas alertas responden al riesgo de inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Ante esta situación, las autoridades exhortaron a la población a no cruzar ríos, arroyos o cañadas con alto volumen de agua y a evitar el uso de balnearios, debido a la turbiedad y el incremento del caudal. Asimismo, se mantiene la prohibición del uso de ríos en las provincias bajo alerta.

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante la tarde se prevén incrementos nubosos con aguaceros locales, que podrían ser moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en localidades como El Seibo, Hato Mayor, La Altagracia, Monte Plata, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan, Bahoruco y Elías Piña, entre otras.

La entidad indicó que estas condiciones se extenderán hasta las primeras horas de la noche, debido a la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera.