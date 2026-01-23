Comerciantes de Santiago piden revisar Ley 98-2025

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS) expresó ayer su preocupación institucional ante la promulgación de la Ley 98-2025 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, e hizo un llamado firme a los poderes públicos para que se impulse una revisión técnica, jurídica y constitucional de la ley.

Manifestó la necesidad de promover un proceso de diálogo amplio e inclusivo que involucre al sector productivo, la academia, los gremios profesionales y la sociedad civil organizada.

Considera que varios de los aspectos de la legislación generan incertidumbre jurídica, afectan la confianza del sector productivo y podrían entrar en conflicto con principios constitucionales fundamentales.

El presidente de la ACIS, Marcos Santana, dijo durante una rueda de prensa, que la institución reconoce la potestad del Congreso Nacional para legislar en materias de interés público; no obstante, recuerda que toda normativa debe ajustarse estrictamente a los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad, debido proceso y seguridad jurídica, conforme a la Constitución de la República y a la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

De acuerdo con el análisis realizado por la entidad, la Ley 98-2025 introduce disposiciones que podrían traducirse en cargas excesivas para la actividad comercial e industrial, así como en amplias facultades discrecionales de la administración, sin una delimitación clara de los mecanismos de control, lo que incrementa el riesgo arbitrarias y conflictos legales innecesarios.