Conani lamenta la muerte de su exdirectora

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) expresó su profundo pesar por el fallecimiento de su exdirectora ejecutiva, Dulce Gómez de Lois, quien según una nota ejerció funciones en el organismo en un momento histórico para la agenda de derechos de personas menores de edad.

Afirma que motorizó hitos como la promulgación de la Ley 136-03, Código para el Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

“Gómez de Lois fue una figura emblemática del quehacer técnico e institucional del Conani y referente insoslayable en la historia reciente de las políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia en el país”, dice.