Condena de 20 años por homicidio

Un hombre fue condenado a 20 años de prisión por la muerte de un productor artístico, ocurrida en marzo de 2023.

Un documento expresa que Raymund Samuel Díaz fue procesado por el homicidio de Ángel Rafael Caba Domínguez (DJ Canela), en el ensanche Bolívar, Distrito Nacional.

Fue sometido a la justicia bajo cargos por homicidio voluntario y el porte ilegal de armas de fuego presentados por el Ministerio Público.

Según el órgano que lo acusa, expresa que para cometer el hecho, el procesado usó una pistola, marca Glock, calibre 9 milímetros, la cual portaba y usó de forma ilegal.