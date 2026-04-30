El Conep valora manejo del Gobierno frente a la crisis

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) aseguró ayer que el Gobierno ha manejado con transparencia y responsabilidad la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente y destacó su capacidad para gestionar riesgos externos y preservar un clima de articulación, confianza y estabilidad en el país.

Durante un encuentro celebrado ayer entre representantes de la entidad empresarial y altos funcionarios gubernamentales, ambas partes analizaron la coyuntura geopolítica global y evaluaron las medidas implementadas para proteger la economía nacional ante posibles impactos sobre el país.

La reunión contó con la participación de los ministros de la Presidencia, José Ignacio Paliza; de Hacienda y Economía, Magín Díaz; y de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, quienes expusieron las acciones ejecutadas para amortiguar las repercusiones de la crisis sobre el crecimiento económico, la estabilidad social y el bienestar de la población.

Paliza explicó que el Gobierno ha desarrollado una amplia agenda de diálogo con sectores políticos, empresariales, sociales, religiosos y sindicales para fortalecer consensos y mantener una comunicación abierta con todos los actores nacionales.

El presidente del Conep, Celso Juan Marranzini, valoró esos espacios como fundamentales para reforzar la planificación económica, garantizar el abastecimiento de combustibles, preservar la estabilidad de precios y proteger la canasta básica mediante políticas que mantengan el dinamismo productivo.

TRABAJO ARTICULADO

Mientras que César Dargam, vicepresidente ejecutivo del grupo empresarial, resaltó que pese a la incertidumbre por el cambiante panorama internacional, República Dominicana ha mantenido estabilidad económica, sin enfrentar problemas de abastecimiento ni incrementos significativos en los precios, lo que atribuye al monitoreo constante y al trabajo articulado entre el sector privado y el Gobierno.