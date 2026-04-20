Conexión Airways con isla Tórtola

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Sunrise Airways Dominicana celebró el lanzamiento de su nuevo servicio aéreo, a partir del 16 de este mes, que conecta Santo Domingo con Tórtola, con que refuerza su compromiso con una conectividad más sólida en el Caribe.

El servicio apoya al turismo, los viajes de negocios y las Comunidades regionales, incluidas familias caribeñas y dominicanas que viven y trabajan en toda la región, ofreciendo opciones de viaje nuevas y prácticas.

Rafael Rincón, gerente de Marketing y Comunicaciones, expresó que “esta nueva conexión representa un paso estratégico para seguir posicionando a la República Dominicana como un hub clave en el Caribe”.

Señaló que la apertura de la ruta Santo Domingo – Isla Tórtola responde a la creciente demanda de destinos cercanos con vuelo directo, al tiempo que reafirma el compromiso de la empresa con la innovación, la conectividad y el fortalecimiento del turismo regional.

El vuelo inaugural Santo Domingo – Isla Tórtola contó con el respaldo y la presencia de Aeropuertos Dominicanos (AERODOM) y la Junta de Aviación Civil (JAC), en las personas de Luis José López, gerente de Comunicaciones de AERODOM, y Bernarda Franco Candelario, secretaria de la JAC. Sunrise Airways hará dos vuelos semanales, los domingos y los jueves.