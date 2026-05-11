¿Hasta cuándo continuará el calor sofocante en RD y a qué hora se siente más?

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El analista meteorológico Jean Suriel advirtió este lunes que durante toda la semana continuará muy elevada la sensación térmica en la República Dominicana, debido a una anomalía que está generando un calor sofocante en gran parte del país.

Según explicó Suriel, el incremento del calor será más notorio en el período diurno, comenzando desde las 9:00 de la mañana y tornándose extremadamente sofocante entre el mediodía y las 3:00 de la tarde.

“La hora más calurosa en nuestro país son las 2:00 de la tarde, y ahí llamamos a todas las personas a ingerir abundante líquido, vestir ropa ligera y clara y permanecer en lugares frescos, porque en ese momento la sensación térmica supera los 40 °C en varias localidades del territorio nacional”, indicó.

El experto también informó que ya se observan algunas partículas de polvo del Sahara desplazándose hacia las aguas del mar Caribe, lo que marca el inicio de la temporada sahariana en la región.

No obstante, aclaró que hasta el momento no se ha registrado una incidencia directa de este polvo africano en el país, aunque se mantiene vigilancia sobre su evolución en el océano Atlántico.

Suriel precisó que este contenido, que actualmente se desplaza al este de las Antillas Menores, podría acercarse al territorio dominicano a finales de esta semana, lo que podría incidir en las condiciones atmosféricas.

Aguaceros esporádicos

El experto también informó que para la tarde de este lunes podrían registrarse algunos aguaceros esporádicos, principalmente hacia la cordillera Central, asociados a los vientos que continúan incidiendo desde el este y, en ocasiones, desde el este-sureste, debido al dominio de un sistema de alta presión en aguas del Atlántico.

“En algunas comunidades del norte, del noreste, también del sur, incluyendo el sureste y el gran Santo Domingo, no serán precipitaciones extremas; serán lluvias dispersas que podrían ocurrir”, dijo.

Continuó: “Ese anticiclón ha sido el responsable de generar este panorama casi despejado o medio nublado durante los últimos 10 días en el territorio nacional, disminuyendo así el potencial de precipitaciones”.

De igual forma, detalló que los vientos llegan cargados de fragmentos nubosos hasta el territorio nacional y se combinan con las temperaturas calurosas que permanecen en las aguas del mar Caribe.

“Esa humedad marina llega hasta el territorio dominicano y se combina con los efectos locales, y ahí se desarrollan esas precipitaciones dispersas”, notificó Jean Suriel durante su intervención en Noticias Ahora, transmitido por CDN, canal 37.