¿Qué determinó Salud Pública sobre la atención del doctor Fadul a niños con autismo?

El Ministerio de Salud Pública informó los resultados de la verificación técnica realizada al consultorio del Dr. José Ernesto Fadul Fadul, ubicado en el Centro de Medicina Avanzada Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, en la provincia de Santiago, como parte de los procesos institucionales de supervisión y garantía de la calidad de los servicios de salud, tras las denuncias realizadas por la periodista Nuria Piera.

Según indicó, en el proceso de inspección se verificó que el galeno figura en el dosier de habilitación del Instituto Materno Infantil San Martín de Porres, código A013862 (médico internista) con habilitación vigente hasta el año 2030. De igual manera, figura en el dossier del Centro de Medicina Avanzada Materno Infantil y Especialidades San Martín de Porres, código A05775 (médico internista), el cual se encuentra en proceso de renovación de habilitación.

Asimismo, el informe técnico establece la necesidad de delimitar el alcance del ejercicio profesional en la atención de pacientes pediátricos, instando a que estos casos se manejen bajo coordinación formal con especialistas en pediatría, psicólogos, neurólogos y psiquiatras, mediante el sistema correspondiente de interconsultas, a fin de garantizar un abordaje integral y conforme a los protocolos establecidos para la atención de menores de edad. Se instó a gestionar una licencia de habilitación independiente, conforme a lo establecido en el Reglamento No. 1138-03.

El Ministerio exhorta, sin excepción, a los prestadores de servicios de salud que brindan atención a niños, niñas y adolescentes con trastorno del espectro autista a dar cumplimiento fiel y obligatorio al protocolo oficial establecido para su atención, el cual deberá ser aplicado conforme a la normativa sanitaria nacional vigente, a fin de garantizar una atención integral, segura y basada en los estándares clínicos aprobados por la autoridad sanitaria.

Del mismo modo, la máxima autoridad sanitaria informa que la Dirección de Vigilancia Sanitaria, de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), realizó una visita de inspección el día 06 de marzo de 2026 al consultorio del referido profesional, en cumplimiento de las atribuciones establecidas en la Ley General de Salud No. 42-01 y el Decreto No. 246-06. En ese sentido, se encuentra consolidando el informe técnico correspondiente, el cual incluirá los resultados de laboratorio, los hallazgos derivados del proceso de verificación y las recomendaciones pertinentes.

De igual manera, en caso de confirmarse irregularidades que pudieran constituir indicios de infracciones vinculadas a la introducción o circulación de productos regulados al margen de las disposiciones legales vigentes, se procederá conforme a las normativas vigentes asociadas para los fines que correspondan.

Proceso de verificación

El levantamiento técnico fue realizado por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, así como la Dirección de Monitoreo del Viceministerio de Garantía de la Calidad de los Servicios de Salud, con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de Salud No. 42-01 y el Reglamento No. 1138-03 sobre habilitación de establecimientos y servicios de salud.

El proceso de evaluación incluyó dos visitas técnicas, la primera por parte de la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud en coordinación con la habilitación regional norte, y posteriormente por un equipo del nivel central de la Dirección de Monitoreo y Evaluación de la Calidad de los Servicios y Establecimientos de Salud.

Durante las visitas se evaluaron los estándares de calidad de la prestación de servicios del establecimiento en sentido general, constatándose que el doctor Fadul figura dentro del dosier de habilitación de centros médicos donde ejerce como médico internista.

Las autoridades sanitarias indicaron que se dará seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe técnico, incluyendo la gestión de la habilitación individual del consultorio y la adecuación de los procesos de atención conforme a la normativa vigente.

El Ministerio reiteró que continuará realizando las labores de supervisión y acompañamiento necesarias para asegurar el cumplimiento de los estándares regulatorios que rigen el sistema de salud en la República Dominicana.