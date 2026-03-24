“Él dijo que compró una pistola para matarla”: familia revela amenazas previas contra Randielis Michel

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Familiares de Randielis Michel Rudecindo, ultimada de un disparo el domingo en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, aseguran que era constantemente amenazada de muerte por su verdugo, el estadounidense Ziel Gulbert La Force.

“Él dijo que compró una pistola para matarla, y asimismo lo hizo. Ese es un asesino. Porque se ve en el video que él la mata y se va como si nada, y si la otra se quedaba ahí también la mataba”, manifestó José Núñez, tío de la fallecida.

“Ellos tenían dizque un conflicto de hace muchos días… él dizque que la estaba amenazando, que la estaba acechando”, agregó Martina, tía de la joven.

Los parientes señalaron que, ante las agresiones físicas y psicológicas que también recibía, Randielis Michel intentó en varias ocasiones separarse de Gulbert La Force, pero terminaba perdonándolo y dándole nuevas oportunidades.

“Llegaron a tener situaciones, donde él la golpeaba. Entonces ella quiso y se separaba, pero volvía a darle oportunidad y él se aprovechaba de eso y la amenazó varias veces de matarla”, pronunció su tío, José Núñez.

En tanto, otra de las familiares, Aracelis Evangelista, clamó a las autoridades dar con el paradero del agresor para que sea apresado y sometido ante la justicia.

“Que se haga justicia, que encuentren a ese hombre, que no dejen que se escape. Eso es lo que nosotros queremos, que él no se vaya del país, porque la Policía aquí a veces como que son lentos”, pidió la señora.

“Nosotros esperamos que las autoridades dominicanas, pues haga justicia contra esta persona, el cual ultima a esta joven llena de futuro”, enfatizó José Núñez.

El cuerpo de la joven fue sepultado este lunes en el cementerio El Casabito, en Santo Domingo Norte. Mientras que la Policía Nacional activó la búsqueda de Ziel Gulbert La Force, quien se encuentra prófugo tras cometer el crimen.

Policía Nacional activa búsqueda de Ziel Gulbert La Force, acusado de ultimar a su expareja en Los GuaricanosFuente externa

Sobre el hecho de sangre

El suceso ocurrió en la calle Mauricio Báez, cuando la joven se dirigía a un colmado en compañía de otra persona. En ese momento, el agresor se presentó a bordo de un vehículo, se desmontó y, tras una discusión, sacó un arma de fuego y le realizó un disparo que le provocó la muerte.

La Policía Nacional informó que equipos de investigación realizaron entrevistas y levantamientos de cámaras. Paralelamente, los agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, trabajan en la localización del presunto agresor, a quien exhortan a entregarse por la vía que considere pertinente.