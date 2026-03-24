Hechos sangrientos sacudieron el Gran SDG

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Una ola de violencia y feminicidios fue registrada durante el fin de semana y el inicio de la semana en el Gran Santo Domingo con hechos de sangre reportados por la Policía.

El primer caso ocurrió el pasado domingo en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, donde la joven Randielis Michel Rudecindo, de 20 años, fue ultimada de un disparo, presuntamente por su expareja, el estadounidense identificado como Ziel Gulbert La Force.

La información fue ofrecida por el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, quien indicó que se han emitido alertas a nivel nacional, incluyendo aeropuertos, puertos y zonas fronterizas, con el objetivo de impedir la salida del presunto agresor del país.

En otro hecho, el vocero policial informó que la mañana de ayer una mujer de 42 años falleció tras ser presuntamente estrangulada y posterior calcinada en su vivienda, en el apartamento 2A de un residencial del sector San Vicente de Paúl, en Santo Domingo Este.

La víctima fue identificada como Aleni Piñera. Por el hecho fue apresado su esposo, Elin Manolín Félix Vargas, de 47 años, señalado de manera preliminar como el presunto responsable.

Según las autoridades, el incendio se produjo alrededor de las 10:00 de la mañana y es investigado como un posible caso de violencia intrafamiliar. La pareja tenía dos hijas, de 11 y 20 años.

Asimismo, indicaron que equipos de investigación permanecen en la escena recolectando evidencias y realizando entrevistas a vecinos, algunos de los cuales afirmaron haber escuchado una detonación similar a un disparo antes del incendio.

El caso se mantiene en investigación, mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias de los hechos.

Dos muertos en cinema

El Cinema Centro, en la avenida George Washington (Malecón), en Santo Domingo, fue escenario de la muerte del raso de la Policía Nacional Dary Daniel Andújar Pérez, de 22 años, quien perdió la vida tras intervenir en un conflicto ocurrido al mediodía de ayer, cuando el establecimiento se encontraba cerrado al público donde resulto muerto el vigilante Santo Pimentel Lebrón.

De acuerdo con versiones preliminares, el incidente se habría originado por motivos sentimentales, luego de que el vigilante Pimentel Lebrón mantuviera una relación con una colaboradora del lugar, lo que habría desencadenado una situación de celos.

En medio del hecho, el hombre habría retenido a varios empleados, lo que provocó la intervención de las autoridades. Durante la acción, el raso Andújar Pérez resultó herido y posteriormente falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital General Docente de la Policía Nacional (Hosgedopol).

En cuanto a los actos fúnebres, se informó que los restos serán trasladados a la comunidad Villa Progreso, en San Cristóbal, y posteriormente sepultados en el cementerio de Pomier, una vez sean entregados a sus familiares.

La Policía Nacional indicó que continúa profundizando las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en el centro comercial.

condolencias

El mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director de la Policía Nacional, expresó su pesar y extendió sus condolencias a los familiares y compañeros del agente. Destacó que el joven cayó en el cumplimiento del deber, evidenciando su entrega en favor de la seguridad ciudadana.