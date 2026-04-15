Diputados piden ayuda urgente por desastres

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Las vulnerabilidades en que habitan millones de dominicanos, tras las recientes lluvias con inundaciones, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, fueron expuestas por diputados del Distrito Nacional, las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Monte Plata, Puerto Plata, Valverde y otras en la sesión de ayer de ese cuerpo legislativo.

Los congresistas de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), Fuerza del Pueblo (FP) y de la Liberación Dominicana (PLD) manifestaron las penurias que pasan las comunidades que representan, algunas todavía incomunicadas.

En ese sentido, reclamaron al Poder Ejecutivo acudir con urgencia en auxilio de comunidades que quedaron incomunicadas por desplome de puentes, caminos vecinales destruidos, producción agrícola arrasadas.

El diputado Víctor Jiménez, de Santo Domingo Oeste, por la FP, deploró que el estado de vulnerabilidad de miles de familias en ese municipio, lo que se reflee cada vez que llueve, sin que el Gobierno intervenga, razón por la que en esta semana muchos perdieron los pocos que tenían.

Yuderca de la Rosa y Seliné Méndez Distrito Nacional, por la FP, manifestaron que la situación de la ciudad de Santo Domingo es temeraria, si se toma en cuenta lo ocurrido en la madrugada del pasado miércoles por las lluvias

Señalaron que vieron caer casas en sectores como La 800, de igual modo, casas bajo agua del río Ozama en la Circunscripción 3, pero la situación no es diferente en la Circunscripción Uno, donde habitan cientos de familias en situaciones que da miedo.

Jhonny de Jesús Medina, de la provincia Puerto Plata, por el PRM, señaló que río Camú creció como nunca en la historia, lo que afectó casi la totalidad de Montellano, ya que penetró a 12 barrios de de esa localidad.

Pero también en Camú el río hizo estragos, que arrasó con la escuela que lleva el mismo nombre, pero el puente que comunica que comunica con la carretera turística se desplomó.

Pero el desbordamiento del río Yásica, también arrasó con esa población, donde al menos cinco comunidades quedaron bajo las aguas, dejando a la población en una situación muy deplorable.