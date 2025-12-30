Director Casa Abierta dice urge cambiar políticas sobre consumo de drogas

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa, reiteró ayer su llamado al Gobierno, a fin de que el uso de drogas no sea considerado un delito, como ya ocurre en otras sociedades.

Según expresó en los países cuyo liderazgo político han tomado estas decisiones, no se han cumplido los designios apocalípticos de quienes, pronostican catástrofes para mantener a las sociedades al margen de las buenas prácticas en materia de drogas.

“En el 2026, hacemos votos, para que podamos avanzar hacia políticas públicas sobre drogas, basadas en la ciencia, los derechos y la salud. Que sea el tiempo de alejarse de ideologías, mitos y discriminaciones, para abrirse a la ciencia, la humanidad, la salud y los derechos”, precisó.

Desde su óptica, a la fecha, la sociedad dominicana aún es poco consciente, que, en materia de políticas de drogas, se ha hecho muy poco para enfrentar internamente el fenómeno del tráfico y consumo de este tipo de sustancias.

“En este año, se ha continuado aplicando el insensato “barrer debajo de la alfombra”, como estrategia nacional”, dijo De la Rosa, y precisó que es bien sabido que, ocultando o relegando los problemas, estos solo tienden a crecer.

Sostuvo que la República Dominicana se publicita hoy, a nivel internacional, como un caso de estudio por su enfoque integrado frente al fenómeno, con una estrategia multisectorial que abarca salud pública, prevención, investigación, interdicción, control químico, regulación, análisis forense y ciber inteligencia. “Sin embargo, si existe este “paraíso”, es un secreto de Estado. Estas afirmaciones parecen ser solo lisonjeras expresiones de algún funcionario extranjero, interesado en mantener la acrítica sumisión de nuestro país, a una llamada “guerra contra las drogas”, concebida y siempre usada ideológicamente, hoy, más que nunca, como pretexto para fines políticos ultraconservadores”, apuntó el profesional de la psicología.

Sostuvo que en este 2025, en la República Dominicana, se ha mantenido inamovible una mirada sobre el fenómeno de las drogas, aferrada al pasado.

“Una política en la que nuestro país se mantiene al margen de las naciones que han avanzado hacia políticas sobre drogas que prioricen a las personas, basadas en la ciencia de la prevención y los derechos humanos. El 2025, ha sido un año en que las organizaciones sociales que trabajan desde la prevención y tratamiento, han demandado, de manera sistemática, mayor compromiso del Estado, ante las precarias condiciones de las estrategias de reducción de la demanda de drogas. Sus justos reclamos han sido ignorados”, agregó

Afirmó que las personas usuarias de drogas, “han seguido siendo los leprosos de nuestros tiempos: perseguidas, ignoradas, rechazadas, por una política sobre drogas profundamente injustas, inhumanas, discriminatoria. Se ha seguido ignorando que las cárceles dominicanas, continúan abarrotadas de personas, en su mayoría jóvenes, cuyo único delito es ser consumidores de alguna sustancia ilegal, o por algún delito no violento, vinculado a su consumo”.

En ese contexto, el presidente de Casa Abierta reitera la propuesta, que viene haciendo desde el año 2016, en el sentido de que las personas procesadas por simple posesión, son en su mayoría jóvenes de comunidades pobres, cuyo único «delito» es ser pobres y usuarios de alguna sustancia prohibida, por lo que deben estar con sus familias, mientras que aquellas con trastornos por uso de sustancias, reciban las atenciones de salud que su condición amerita.