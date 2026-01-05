Docencia reanuda mañana luego de asueto navideño

Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Docencia reanuda mañana martes

Tania Hidalgo
Tania Hidalgo

La docencia en todos los centros educativos del país reanudará mañana martes, tras concluir las festividades navideñas y el Día de los Reyes Magos.

El Ministerio de Educación (Minerd) hizo un llamado a padres, madres y tutores para garantizar la asistencia y puntualidad de los estudiantes, como parte del esfuerzo conjunto para asegurar el aprovechamiento del tiempo de clases.

Conforme al calendario escolar vigente, a partir de la fecha inicia el segundo período de docencia, correspondiente al año escolar 2025-2026.

La institución recordó que cada hora de docencia es fundamental para fortalecer los aprendizajes, reducir brechas educativas y avanzar hacia una educación de mayor calidad.

Más de 2 millones de estudiantes están convocados a integrarse a las aulas desde este martes, junto con docentes, directores, personal administrativo y familias.

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, aseguró que se han dispuesto las condiciones necesarias para que cada niño, niña y adolescente del país continúe su proceso de aprendizaje.

“Estamos comprometidos con apoyar a toda la comunidad educativa en este regreso a clases, a fin de poder concluir un año escolar exitoso y garantizar educación de calidad para todos”, precisó.

De acuerdo a lo informado, los 122 distritos escolares con presencia en todo el territorio nacional están preparados para ofrecer el soporte necesario al personal que conforma la familia educativa, de manera que el retorno a clases fluya sin mayores contratiempos.

Tania Hidalgo

Periodista con más de dos décadas de experiencia en cobertura de temas legislativos, justicia, política y juventud. Especialista en Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas. Excoordinadora de la Esquina Joven del periódico Hoy.
