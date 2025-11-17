Santo Domingo 25ºC / 30ºC
Dos sismos hicieron temblar a República Dominicana este domingo: detalles de los eventos

Dos temblores de tierra sacudieron la tarde de este domingo a Puerto Plata y otras zonas del Cibao, según informó el analista meteorológico Jean Suriel.

Los eventos sísmicos tuvieron magnitudes de 4.3 y 4.0, registrados a las 3:49 p. m. y 3:59 p. m., respectivamente. Ambos fueron localizados con epicentro en la provincia Puerto Plata, con profundidades de 24 kilómetros el primero y 13 kilómetros el segundo.

De acuerdo con los registros compartidos, los movimientos se sintieron en varias localidades del norte del país.

Coordenadas referenciales de la zona del epicentro:

  • 19.89 N | 71.04 O
  • 19.80 N | 70.98 O

