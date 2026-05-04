Educa pide evitar ciberacoso, vaper; cuidar salud mental

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El Día Mundial Contra el Acoso Escolar (bullying), conmemorado el 2 de este mes, encuentra a la República con una alta prevalencia de estos casos, por lo que la Acción Empresarial por la Educación (Educa) reclama un aprendizaje adecuado, en un clima de paz y alerta en el que preocupe el acoso digital, el consumo de vapers o cigarros electrónicos y la salud mental en la vida escolar.

La directora Ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, manifestó que entre los temas preponderantes está la salud mental, que incide en la escuela y va desde la familia, las comunidades, los estudiantes, el personal docente y administrativo.

“Estos son los de temas preponderantes. Este año, en Educa hemos incluido el tema en nuestro Plan a desarrollar en el año 2026, porque, ciertamente, cuando se habla del tema de poder en la escuela, es primordial”.

En cuanto al acoso digital, Sosa Machado precisa que se suma a las situaciones que llevan intranquilidad a las aulas, con el inconveniente de que no siempre es tan fácil determinar de dónde viene, a menos que un experto verifique la procedencia del mensaje.

Ante ese factor de peligro, la abogada y representante de esta la organización que propugna por la calidad de la educación afirma que “es importante que la comunicación y la familia se involucren en el aprendizaje y tengan relación fluida la familia y los centros educativos, para poder prever y detectar cualquier inconveniente”.

Acciones de Unicef, Minerd y el Senado

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) arrojó estadísticas en febrero del 2026 sobre el acoso escolar en países de América Latina, en el que indicó que cerca del 30% de los adolescentes de 13 a 17 años en República Dominicana declararon haber sufrido bullying al menos una vez.

En una Estrategia Nacional por una Cultura de Paz, en 2018, el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) y Unicef implementaron protocolos de actuación en centros públicos y privados, destinados a garantizar un clima de paz en la relación entre los alumnos.

En un intento por disminuir los enfrentamientos en el ámbito escolar, en el junio del 2024, el Senado de la República aprobó el “proyecto de ley para prohibir e identificar el acoso escolar (bullying)” en todas sus formas, obligando a docentes y personal a denunciarlos. La iniciativa la sometió el senador Cristóbal Venerado Castillo (Hato Mayor-PRM), en el interés de modifica el Código para el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03) para incluirla.

Educa favorece clima paz

Sosa Machado ve desde Educa que el uso del vaper es un reflejo de la sociedad y de la vulnerabilidad en la cual se encuentran estudiantes, niños y niñas para los que el centro educativo no escapa a lo que es su realidad. “Por eso, tenemos que trabajar y fomentar que se involucre la familia y la comunidad, como aliados en el proceso y desarrollando de esos liderazgos escolares”.

Llama a formar una dinámica de trabajo a educadores y padres para tener diferente el resultado y en la que el maestro prevenga situaciones de riesgo y cuando se percate de ellas en el aula dar una alerta.

A los padres, los aconseja a ser la figura que guía y que orienta a sus hijos. Otro problema que analiza es que se enfoque a los niños como pequeños adultos, cuando responden o se interesan distinto a la forma en que se hacía antes.

Recuerda que los temas de educación, en el sentido estricto, de lo ético y de los moral, se trabajan en la familia, “y no podemos pretender que se delegue en la escuela o que se le delegue a un maestro”.

Para Educa, de lo que se trata es de volver a lo simple, porque se ha complicado la dinámica familiar y se debe volver a ver a la familia como el centro y el núcleo de la sociedad.