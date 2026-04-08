Educación suspende docencia por las lluvias

Publicado por Xiomara Lara Creado: Actualizado:

El ministro de Educación, Luis Miguel de Camps, instruyó la suspensión de la docencia en todas las zonas del país donde se registren inundaciones o exista algún nivel de riesgo, como medida preventiva para proteger a estudiantes, docentes y sus familias.

La disposición abarca de manera especial al Gran Santo Domingo, así como a las provincias San Cristóbal y Peravia, entre otras demarcaciones afectadas por las lluvias. Sin embargo, la medida aplica a cualquier punto del territorio nacional donde las condiciones representen peligro.

De Camps explicó que la decisión debe ser ejecutada por los directores regionales, distritales y de centros educativos, tanto del sector público como privado, quienes tienen la responsabilidad de evaluar las condiciones en sus respectivas áreas.

“Para proteger a los niños, a los docentes y a las familias se instruye la suspensión de la docencia en los lugares donde se identifiquen riesgos de inundación”, indicó el funcionario.

El ministro reiteró que la medida busca salvaguardar la vida y la integridad de la comunidad educativa ante los efectos de las lluvias que afectan al país.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa El Día.