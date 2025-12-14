Encuentran a niño dominicano durante operativos migratorios donde detuvieron 28 haitianos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Valverde, R.D. Durante un operativo de interdicción migratoria y seguridad desarrollado por el Ejército de República Dominicana (ERD) en el distrito municipal de Ámina, provincia Valverde, fueron detenidos dos vehículos utilizados para el transporte irregular de personas, con 28 nacionales haitianos en situación migratoria irregular.

En una de las intervenciones, soldados del ERD interceptaron una jeepeta Lexus, color blanco, placa G094995, cuyo conductor huyó al notar la presencia militar, dejando el vehículo abandonado.

En su interior se encontraron 20 nacionales haitianos, incluyendo 17 hombres y 03 mujeres.

En otra intervención, otra patrulla del ERD detuvo una jeepeta Ford Explorer, color rojo, placa G202999, cuyo conductor también escapó del lugar, dejando abandonado en el interior un menor de edad de nacionalidad dominicana.

Además, fueron encontrados 08 nacionales haitianos con estatus migratorio irregular, entre ellos 04 hombres, 03 mujeres y 01 menor de edad.

El menor dominicano, los 28 haitianos indocumentados y ambos vehículos fueron trasladados a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, para llevar a cabo los procesos legales procedentes.