Escritora española exhorta a leer libros

La escritora española Irene Vallejo y el poeta dominicano José Mármol ponderaron la importancia de la lectura de libros, resaltando el poder de las palabras y la necesidad de que los padres lean libros a sus hijos desde temprana edad para guiarlos por caminos de conocimientos y creatividad.

“El poder de la palabra contra la palabra del poder”, fue el tema del conversatorio organizado por el Festival Mar de Palabras, que preside la escritora Minerva del Risco, en colaboración con Unapec y el apoyo del Centro León en el auditorio del Banco Central, donde Vallejo y Mármol hicieron un recorrido por el mundo de la lectura de libros y sus ventajas.

Al hablar sobre el poder de las palabras, Vallejo planteó que estas pueden cambiar vida, alegrarle el día a una persona, pero también pueden arruinarlo; pueden crear sociedades más solidas y mejores relaciones y convivencia o echar a perder todo.

Sobre el poder de los libros manifestó que sigue sólido y confiable, una importante guía para quienes quieren una mejor vida, pese a los avances y la influencia de la tecnología y la dependencia y apego de las personas a los computadores y celulares.

“La libertad de la lectura es absolutamente esencial, hay que aprender a leer los libros con espíritu crítico. No tenemos que creer todo lo que nos dicen, no tenemos que dejarnos convencer, incluso en los grandes clásicos hay pasajes atroces como cuando Aristóteles dice que los esclavos lo son por naturaleza, o habla de la inferioridad de las mujeres, pero esa no es razón para destruir los libros”, manifestó Vallejo.

Exhortó a las personas a acercarse a los libros con absoluta libertad y con sentido crítico, porque siembre encontrarán en su lectura conocimiento y aprendizaje que las pondrán un paso más adelante que otros seres humanos.

En el conversatorio los escritores Irene Vallejo y José Mármol reflexionaron sobre la historia de los libros, la preservación de la lectura como conquista espiritual de la humanidad y la subversión de la palabra creadora frente a la palabra que desde el poder busca frenar la libertad de expresión y de pensamiento.

Del Risco explicó que el Festival Mar de Palabras nació con la convicción de que la literatura y la lectura pueden ser puentes a la educación, a la sensibilidad y a una ciudadanía más plena, más solidaria y con mayor libertad”.

El conversatorio fue parte de las actividades que organizó Unapec, tras la entrega del Doctorado Honoris Causa a la escritora Laura Vallejo. Fue coordinada por la directora ejecutiva de Mar de Palabras, Yulissa Álvarez Caro.