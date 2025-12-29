Miguel Valoy exige a la JCE transparencia total sobre el uso de chips en cédula

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Connecticut, Estados Unidos.-Durante un encuentro con afiliados a las candidaturas independientes, el candidato independiente Miguel Alberto Valoy exigió a la Junta Central Electoral (JCE) que demuestre con hechos, documentos y explicaciones técnicas claras que los chips incorporados en la cédula de identidad y electoral usan exclusivamente tecnología RFID o NFC pasiva y que, por tanto, no permiten localización, rastreo ni vigilancia de los ciudadanos.

Valoy afirmó que el pueblo dominicano no puede conformarse con afirmaciones generales, sino que tiene derecho a explicaciones claras y verificables cuando se trata de tecnología aplicada a documentos obligatorios para el ejercicio de derechos civiles y políticos.

“El problema no es la modernización; el problema es la falta de transparencia. Cuando el Estado impone un documento, está obligado a explicar con precisión qué tecnología usa y qué límites tiene”, expresó el candidato independiente ante decenas de participantes.

El aspirante explicó que un chip RFID o NFC pasivo es una tecnología de alcance extremadamente corto, que no tiene batería, no emite señales activas, no cuenta con GPS ni mecanismos de geolocalización y solo funciona cuando un lector autorizado se coloca a pocos centímetros del documento.

Por tanto, enfatizó que si la tecnología es realmente pasiva, no existe posibilidad técnica de rastreo. Sin embargo, sostuvo que esa afirmación debe ser demostrada públicamente, no asumida por la ciudadanía.

Valoy advirtió que la desinformación y el silencio institucional solo alimentan la desconfianza, y recordó que la protección de la privacidad y de los datos personales no es una concesión del Estado, sino un derecho constitucional.

“Un sistema democrático no le teme a la transparencia. Lo que debilita a las instituciones no es la pregunta del ciudadano, sino la evasión de la respuesta”, señaló.

Finalmente, el candidato independiente reiteró su llamado a que la JCE presente documentación técnica, certificaciones del fabricante o auditorías independientes, como un acto de respeto al pueblo dominicano y a los dominicanos en el exterior