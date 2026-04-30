Estudio revela ciencia RD es afectada por falta de investigadores e inversión

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Aunque la República Dominicana ha multiplicado su producción científica y mejorado su impacto, el “Informe Cienciométrico de la República Dominicana” alerto sobre un rezago en la cantidad de investigadores y una alta dependencia del financiamiento internacional.

El informe atribuye el rezago científico del país a que cuenta con apenas 10 investigadores por cada 100 mil personas económicamente activas, muy por debajo del promedio regional, además de que el 85% del financiamiento proviene del extranjero, evidenciando una dependencia estructural que limita el liderazgo científico nacional.

Martha Báez, directora de Investigación e Innovación de la PUCMM y autora principal de esta investigación resalto como la producción científica dominicana presenta altos niveles de citación y visibilidad internacional, pero estos avances no se traducen plenamente en políticas públicas debido a la débil articulación entre la academia y el Estado, así como a la falta de mecanismos efectivos para transferir el conocimiento científico en soluciones concretas para la población.

Citó que las principales áreas de investigación en el país como medicina, ciencias sociales, ciencias agrícolas y biológicas, ingeniería, y bioquímica, genética y biología molecular también se desarrollan en colaboración internacional, mientras que menos de un tercio son lideradas por autores dominicanos.

En cuanto al financiamiento de estas investigadores, Báez señaló que el estudio identifica como principal instrumento al Fondocyt, gestionado por el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), que ha destinado 5,830 millones de pesos a 857 proyectos.

Sin embargo, advierte sobre la irregularidad de sus convocatorias y la reducción de los montos asignados en los últimos años, pasando de RD$744 millones en 2019 a RD$469 millones en 2024.

Como parte de las conclusiones, la investigadora recomendó establecer un presupuesto más predecible y ajustado a la inflación local considerando que los insumos científicos como equipos, reactivos y licencias se cotizan mayoritariamente en divisas extranjeras. Asimismo, Otros de los retos es el financiamiento, que depende en gran medida de la cooperación internacional, especialmente de Estados Unidos y la Unión Europea. Subrayó que la sostenibilidad del sistema científico dominicano requiere garantizar financiamientos continuos, fortalecer el liderazgo local y evitar la fuga de talentos. El estudio también fue realizado por el doctor Víctor Bórquez, como coinvestigador.