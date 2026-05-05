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A pocas horas de recuperar su libertad tras cumplir 30 años de prisión, Mario José Redondo Llenas aseguró este martes que no espera el perdón de la sociedad dominicana, al tiempo que afirmó que afronta esta nueva etapa de su vida “un día a la vez”.

Sus declaraciones se producen luego de salir del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, donde cumplió la condena máxima por el asesinato de José Rafael Llenas Aybar, un hecho que marcó al país.

“No tengo expectativas”: Redondo Llenas dice no esperar perdón tras salir de Najayo

“No tengo expectativas”

Redondo Llenas dijo que no tiene expectativas sobre cómo la sociedad lo recibirá tras su salida de prisión.

“Yo no tengo expectativas, voy a ir un día a la vez, como hice 30 años, un día a la vez”, explicó.

El exconvicto describió la forma en que logró sobrellevar su condena.

“Había días que yo no sabía si llegaba el mediodía. Entonces, me concentraba y decía: ‘déjame ver si llego a las 11 de la mañana’, y ahí avanzaba”.

“Parece sencillo… porque alguien esperaría un plan fabuloso, pero no, es simplemente un día a la vez”, añadió.

Sin esperar perdón

Además, dejó claro que no espera ser perdonado por la sociedad.

“No tengo expectativas”, reiteró,