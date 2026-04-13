Familia denuncia desalojo irregular

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Familiares del fallecido comunicador, empresario y creador de TeleOfertas, Johnny Marte denunciaron este sábado la ejecución de un desalojo irregular en los terrenos ubicados en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, donde por más de 35 años operó uno de los puntos comerciales más emblemáticos del Distrito Nacional.

El operativo incluyó el cierre de un amplio tramo de la avenida Máximo Gómez, desde la 27 de Febrero hasta la John F. Kennedy, así como la presencia de más de 1,000 agentes policiales y militares.

De acuerdo con los denunciantes, la acción se realizó sin una notificación efectiva ni el respeto a las garantías del debido proceso, pese a la existencia de un acto de alguacil fechado el 2 de febrero de 2026. Indicaron que las autoridades habrían ejecutado la medida sin agotar los procedimientos legales correspondientes, ingresando al lugar mediante el uso de la fuerza en un espacio que, además de su valor comercial, constituye un referente histórico del emprendimiento dominicano.