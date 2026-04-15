Faride Raful, en Cabrera, preocupada por la falta de valores: "¿Qué nos está pasando como sociedad?"

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La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, externó su preocupación por la falta de valores de la sociedad dominicana, durante su visita al municipio Cabrera, en la provincia Sánchez Ramírez.

"Esta es una sociedad donde, a través de aquí (las redes sociales), uno vale por el ruido, por el like; no por el trabajo, la honestidad, no por el servicio (...). Como sociedad, tenemos que revisarnos", llamó la ministra, al recordar algunos recientes hechos de violencia social.

Raful habló en la Alcaldía de Cabrera, durante una reunión que forma parte de las Mesas Locales de Seguridad, Ciudadanía y Género. La presencia de la funcionaria allí responde al aumento de tensiones por recientes operativos policiales, en un contexto marcado por denuncias locales y un historial de presuntos abusos.

Medios locales informaron que durante la mesa de seguridad, autoridades y actores locales hablaron sobre los supuestos excesos en los operativos, así como restricciones en espacios públicos como el parque central, considerado por las autoridades como un área bajo regulación.