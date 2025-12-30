Flujo de personas durante festividades transcurrió con tranquilidad, según ciudadanos.

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Residentes del Gran Santo Domingo aseguran que pese al flujo de personas en las calles durante días festivos por la Navidad, el ambiente estuvo tranquilo y lograron disfrutar junto a sus familiares.

Además, coinciden en que hubo un amplio despliegue policial en diversas localidades del país, razón por la cual se sintieron seguros.

Sin embargo, algunos de los entrevistados por el periódico Hoy dijeron que como ya es costumbre en República Dominicana, durante el 24 y 25 de diciembre, los denominados tapones no cesaron.

Oneel Montilla, residente en Villa Francisca, dijo que este año pudo presenciar menor cantidad de “teteos” en comparación a los años anteriores.

“En el barrio donde yo vivo, vi a los policías activos”, dijo Montilla, quien sostuvo además, que las populares fiestas en las calles disminuyeron debido a la falta de ingresos económicos de muchos dominicos.

Por su parte, Esteban Rosario dijo que aunque el no salió de su casa y decidió quedarse tranquilo con los miembros de su familia, si pudo notar que las festividades transcurrieron tranquilas y en orden.

Frank Gonzales sostiene que durante las últimas semanas una gran cantidad de turistas han llegado a pasar la Navidad en tierra dominicana.

En cuanto a la presencia policial dijo que los agentes del orden han realizado un gran trabajo.

A diferencia de algunos de los entrevistados por este medio de comunicación, Juan Vásquez dice que este año no vio tanta congestión en el transito como en ocasiones anteriores; incluso, asegura que la población se ha educado más en los últimos tiempo y ha tomado mayores y mejores medidas para evitar los tapones propios de las festividades.

También dijo que los servicios de los policías han mejorado un 100%.

Opinión con la que Juan Francisco difiere en su totalidad. “Por donde yo vivo no vi una sola patrulla policial”, sostuvo.

Pese a que Juan Francisco agradece a Dios por no ser víctima de algún asalto, afirma que existe el temor de salir a las calles cuando los agentes del orden no están en el lugar.

Juan Decena realizo un llamado a los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a ayudar a mejorar la circulación de vehículos en las principales calles y avenidas del país.

Miguel Vásquez Castillo dice que muchas personas acudieron a las calles a festejar la Navidad de forma tranquila y pacífica, además, hace alusión a los famosos encuentros alusivos a la fecha que se realizan en la Ciudad Colonial.