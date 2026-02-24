Francisco Domínguez Brito a Celso Marranzini: “Tomaré el control del sistema eléctrico, pero a partir del 28 cuando sea presidente”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El dirigente político Francisco Domínguez Brito afirmó este martes que acepta el reto planteado por el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, y aseguró que asumirá el control del sistema eléctrico nacional “a partir del 2028, cuando sea presidente”, al tiempo que denunció el colapso del servicio energético tras el apagón general que paralizó nuevamente al país.

Francisco Domínguez Brito sostuvo que la interrupción no fue una falla menor, sino “la evidencia de un sistema eléctrico debilitado por la improvisación, la incapacidad y la falta de planificación”. Recordó que en menos de un año los dominicanos han sufrido dos apagones nacionales, lo que, dijo, provoca pérdidas económicas, inseguridad, daños en los alimentos y mayores costos para los hogares y los negocios.

El dirigente explicó que mientras en 2019 el subsidio eléctrico rondaba los 700 millones de dólares (unos 41 mil millones de pesos), en la actualidad se aproxima a los 2 mil millones de dólares, equivalentes a más de 118 mil millones de pesos, “sin que eso se traduzca en un mejor servicio para la población”.

Criticó la contratación de generación temporal mediante barcazas, señalando que su costo energético supera varias veces el de Punta Catalina, y advirtió sobre posibles irregularidades, impactos ambientales y el aumento del gasto público sin soluciones estructurales.

“En lugar de ampliar la generación permanente, como debió hacerse con una segunda planta junto a Punta Catalina, se ha optado por medidas costosas, contaminantes y temporales que no resuelven el problema de fondo”, expresó.

Francisco Domínguez Brito concluyó que la crisis eléctrica es reflejo de la falta de visión gubernamental y llamó a establecer un plan energético basado en la planificación, la transparencia y decisiones firmes. “Uno o dos apagones nacionales no son solo fallas técnicas; son la evidencia de que el gobierno ha perdido el control del sistema eléctrico y del país”, puntualizó.