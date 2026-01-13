Gobierno refuerza apoyo social en el sur: DASAC realiza entregas de raciones alimenticias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Vicente Noble, Barahona. - Como parte del firme compromiso del Gobierno dominicano de garantizar bienestar y seguridad alimentaria a las familias más vulnerables, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria (DASAC), desarrolló este fin de semana amplios operativos de entrega de raciones alimenticias en varias localidades de la región Sur del país.

Las jornadas iniciaron el viernes en el municipio de Las Matas de Farfán y el Distrito Municipal Carrera de Yeguas, en la provincia San Juan de la Maguana, donde cientos de familias de escasos recursos fueron beneficiadas mediante operativos casa por casa, asegurando una distribución organizada, digna y directa de kits de raciones alimenticia que contienen productos de primera necesidad con altos estándares de calidad.

Los operativos continuaron el sábado en el municipio de Vicente Noble, provincia Barahona, donde miles de hogares recibieron raciones alimenticias como parte de las acciones sociales que ejecuta el Gobierno a través de la DASAC.

El director de la institución, Edgar Augusto Feliz Arbona, destacó que estas jornadas forman parte de un plan nacional que se extenderá a todo el territorio, en consonancia con la visión social del presidente, Luis Abinader, orientada a llevar soluciones integrales y oportunas a las comunidades que más lo necesitan.

Sectores como Galindo, Batey Paja, Arroyo Grande, Centro Hermoso, Villa Progreso, Barrio Nuevo, entre otros de la región Sur, expresaron su agradecimiento por la organización y el impacto positivo de estas entregas, valorando el acercamiento directo del Gobierno con la realidad de sus localidades.

Durante cada operativo, los colaboradores de DASAC también evalúan las condiciones de las familias beneficiadas, con el objetivo de canalizar soluciones integrales y sostenibles, reafirmando el compromiso del Estado de brindar apoyo alimentario con dignidad y sensibilidad social.