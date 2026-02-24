¿Habrá cambios reales? Dominicanos opinan sobre cambio de director en la Policía

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La mata se remeneó y hubo un cambio de timón en la Policía Nacional. El mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta traspasó el mando de director al mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, por decreto del presidente Luis Abinader.

Ante el relevo, el periódico HOY realizó un sondeo para conocer qué esperan los ciudadanos del nuevo jefe policial.

Para Hubieras Jiménez, el relevo no necesariamente representa transformación.

“Estamos en lo mismo, eso es más de lo mismo, no hay que esperar muchos más cambios de los que hizo el otro”, expresó.

Considera que no habrá un cambio real. “Esta gente han acabado con este país”, afirmó.

Aunque en su sector, la Zona Colonial, no percibe altos niveles de inseguridad, sí señala descuidos generales. A su juicio, la primera medida del nuevo director debería ser “meterle mano a la delincuencia, que está acabando por todas partes y controlar la Policía que hace servicio en la calle. Vigilarlos bien de cerca de ellos para que cumplan con su deber y respeten los derechos humanos de la ciudadanía”, detalló Jiménez.

Miguel Peña, residente en Villa Consuelo, también se mostró escéptico.

“Vamos a esperar que lo que dijo lo cumpla, acabar con la criminalidad, a los gatillos alegres que tienen en su cuerpo que los frenen, porque están matando a diestra y siniestra porque en este país no hay pena de muerte y la están ejecutando”.

Según su opinión, no confía en cambios porque “todos llegan con el mismo discurso”.

Su principal preocupación es que se aborde de manera efectiva el tema de la delincuencia.

Por su parte, el doctor anestesiólogo Jesús Acedano, oriundo de La Romana, sostuvo que un cambio no se limita a sustituir una persona.

A su juicio, un cambio es más "profundo” y tiene que ver más con “educación”.

Para él, “todo está escrito” y lo que se debe hacer es “cumplir con las leyes”. Considera que el cuerpo del orden debe enfocarse en la “seguridad, que la policía actúe como debe”, ya que según él, en ocasiones “se les va la mano”.

Entre los principales problemas que identifica están “la delincuencia y los puntos de drogas, que ellos saben cuáles son”.

“El policía debe saber hasta donde llega su autoridad y donde comienza la del ciudadano”, concluyó.