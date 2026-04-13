Hazoury destaca rol del turismo ante crisis global

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El presidente del consejo de administración de Cap Cana, Fernando Hazoury, expresó su respaldo a un diálogo nacional con los distintos sectores productivos, sociales y políticos, con el fin de mitigar el impacto económico de la actual crisis global.

El empresario del turismo y la construcción dijo que la situación actual internacional exige que el país tome decisiones oportunas, mediante una coordinación efectiva y una visión compartida.

“En este momento, al igual que cuando el Covid es preciso que los sectores estemos unificados, y que las alianzas público-privadas se fortalezcan, de manera que podamos enfrentar los efectos negativos que impacten la economía nacional”, agregó.

A su vez destacó el papel estratégico del turismo como uno de los principales motores de la economía y como un sector clave para sostener el dinamismo económico en tiempos de incertidumbre. “El turismo, como siempre digo es nuestro petróleo, y representa una de las mayores fortalezas del país en momentos como este. Los destinos turísticos impulsan de manera directa e indirecta todos los demás sectores económicos con llegadas de visitantes, con consumos masivos, con la generación de empleos y con el aporte de divisas, entre otras bondades”, precisó.

Hazoury subrayó que la región Este, que incluye importantes polos turísticos, entre ellos la Ciudad Destino Cap Cana, tiene la capacidad de unificar esfuerzos para fortalecer la competitividad del país, mantener la confianza.