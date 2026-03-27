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Proceso conmovedor 

“Sus hijos están traumatizados”: defensa de Hugo Beras denuncia impacto familiar del caso

Al escuchar a su abogada defender su inocencia, el exfuncionario no pudo contener las lágrimas

Hugo Beras y Jochi Gómez en una de las audicencias del caso que se les sigue por supuesta corrupción en el Intrat, con la red semafórica de Santo Domingo.

Hugo Beras y Jochi Gómez en una de las audicencias del caso que se les sigue por supuesta corrupción en el Intrat, con la red semafórica de Santo Domingo.

Lency Alcántara
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Lency Alcántara

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El exdirector del Intrant, Hugo Beras, vivió un momento de gran carga emocional este viernes durante la audiencia en la que se ventilan las acusaciones por supuestas irregularidades en el contrato de la red semafórica del Gran Santo Domingo. Al escuchar a su abogada defender su inocencia, el exfuncionario no pudo contener las lágrimas.

La jurista Laura Acosta cuestionó el expediente presentado por el Ministerio Público y aseguró que Beras permaneció más de un mes recluido en la cárcel de Najayo por una acusación “carente de fundamento”. Señaló además que la situación ha afectado profundamente a su familia: “Sus niños todavía están traumatizados”, expresó.

Acosta relató el impacto personal que ha tenido el caso: “Una de las experiencias más duras que he vivido en mis 54 años de vida fue sentarme con los tres hijos de ese hombre y explicarles que su papá no era culpable”.

Sobre el autor
Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

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