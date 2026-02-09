Hoy inicia juicio a los imputados Intrant

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Los casos de corrupción dominan esta semana la agenda en los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde hoy está previsto a iniciarse el juicio preliminar contra los imputados en el caso Intrant, encabezados por Hugo Beras y el empresario Jochy Gómez.

La audiencia está pautada para las 9:00 de la mañana en el Sexto Juzgado de la Instrucción que preside la magistrada Yanibet Rivas.

El grupo que habría desviado RD$1,317 millones a través de la contratación irregular para la red de semáforos del Gran Santo Domingo, y provocado el sabotaje en la red semafórica ocurrido en agosto del 2024, el Ministerio Público le imputa los cargos de asociación de malhechores, estafa, desfalco, falsificación, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Los demás encartados son Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Alvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, y la empresa Aurix S.A.S.

Martes de coral

Este juicio de fondo contra altos oficiales, y que se encuentra en la recta final, continuará mañana en el primer tribunal colegiado, con la presentación de réplicas de las defensas de los imputados, a los pedimentos del MP, que en sus conclusiones el pasado viernes solicitó condenas que oscilan entre los 5 y 20 años de prisión, multas y el decomiso de bienes por más de RD$773 millones.

Son ellos Adam Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep); Juan Carlos Torres Robiou, exjefe del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur); Rafael Núñez de Haza, Julio Camilo de los Santos Viola, Boanerges Reyes Batista y Franklin Alberto Mata Flores.

A este grupo el Ministerio Público le atribuye supuestamente desviar RD$4,500 millones de fondos públicos a través de nóminas falsas en las instituciones que dirigían y también del Conani.

Miércoles de Jean Alain

Las juezas del segundo tribunal colegiado, magistradas Claribel Nival (quien preside), Yissel Soto y Tania Yunes, intentarán dar inicio al juicio de fondo del caso Jean Alain y compartes, aplazados en seis oportunidades por razones diferentes.

Estos imputados arrestados en la “Operación Medusa”, se le imputa formar un entramado de corrupción que habría estafado al Estado con más de RD$6,000 millones, utilizando el Plan de Humanización del Sistema Penitenciario.

Además del exprocurador figuran en el expediente por alegada asociación de malhechores, coalición de funcionario, prevaricación, soborno, desfalco, estafa y lavado de activos, Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público; Javier Alejandro Forteza Ibarra, exdirector de tecnología; el exdirector administrativo Jonnathan Joel Rodríguez Imbert; la exsubdirectora administrativa Altagracia Guillén, y Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos de la institución.

Jueves coral

Las defensas de los altos oficiales y demás imputado imputados continúan con la presentación de sus argumentos finales.

Viernes de calamar

Este día está previsto para la conclusión de la defensa técnica de Donald Guerrero en el juicio preliminar que se le sigue a él y a otros exfuncionarios imputados en la Operación Calamar.