Inauguran termoeléctrica Manzanillo Power Land

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

Montecristi.- Con un espectáculo con reconocidos artistas, luces, humos, imágenes de alta tecnología y pirotecnia, la empresa Energía 2000 inauguró la central de generación termoeléctrica Manzanillo Power Land, en un acto que encabezó el presidente Luis Abinader junto a inversionistas del proyecto.

“Hoy marca el inicio de la consolidación del sistema de generación eléctrica en la República Dominicana, lo que permitirá evitar problemas en el futuro con los proyectos en ejecución”, afirmó el mandatario.

La planta, considerada como una de las infraestructuras energéticas más relevantes desarrolladas en el país en los últimos años, aporta al sistema eléctrico 414 megavatios netos y se prevé que fortalecerá la estabilidad y confiabilidad del servicio energético.

“Con este proyecto y con Manzanillo I y II se logrará una distribución más equilibrada. Además, hemos contratado aproximadamente 130 megavatios de almacenamiento en baterías, que estarán disponibles desde este verano, junto con nuevas licitaciones”, informó el mandatario.

La Manzanillo Power Land funciona con tecnología de ciclo combinado a gas natural, con turbina de gas, una unidad de recuperación de calor y una turbina de vapor, alineándose con los más altos estándares internacionales.

Tiene un ecosistema energético integral que incluye la Línea de Transmisión 345 kV Pepillo Salcedo – Guayubín – El Naranjo, la subestación de 345Kv en Pepillo Salcedo, el gasoducto de interconexión con la Bahía de Manzanillo, la Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU).

La inversión total en la obra y sus infraestructuras complementarias asciende aproximadamente a US$950 millones.

Joel Santos, ministro de Energía y Minas, sostuvo que la puesta en operación de Manzanillo Power Land, junto a la línea de transmisión de 128 kilómetros de 345 kilovatios, inaugurada en julio del 2025, marca un hito en el camino al desarrollo y la transformación del sistema energético.

Jaime Santana, sostuvo que en su fase de desarrollo, la central generó entre 1,500 y 5,700 empleos directos e indirectos. Afirmó que esa planta fortalece la confiabilidad del sector eléctrico del país y a Montecristi como destinos de inversión y desarrollo.

Leonardo Aguilera, presidente de Banreservas, explicó que la obra contó con un financiamiento conjunto del Banco de Reservas y su filial Afi Reservas por un monto de US$345 millones y que ha respaldado al sector energía con financiamientos de US$1,000 millones, y que las inversiones del sector privado vinculadas a esos proyectos superan los US$4,800 millones, aportando 2,800 nuevos megavatios.

El Nuncio Piergiorgio Bertoldi, bendijo Manzanillo Power Land.

Estuvieron los ministros Eduardo Sanz Lovatón, Víctor Bisonó; los directores de Aduanas, Nelson Arroyo; de la CNE, Edward Veras, la gobernadora, Leissa Cruz; los señores Hugo Félix Franco y Silvia Vela de Rodríguez. Actuaron los artistas Milly Quezada, Miriam Cruz, Sergio Vargas, Jandy Ventura, Techy Fatule, Xiomara Fortuna, Maridalia Hernández y Toño Rosario, entre otros.