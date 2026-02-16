La insólita forma en que "se robaban la luz" en un edificio de apartamentos en La Romana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informó que detectó una conexión ilegal en una edificación de tres niveles, ubicada en el sector Reparto Torre, municipio Villa Hermosa, provincia La Romana.

La empresa explicó que en el inmueble, que consta de 11 apartamentos y un área común, existía un contrato eléctrico que fue dado de baja voluntaria en julio de 2025. No obstante, durante una inspección técnica se constató que el medidor permanecía instalado en el lugar, aunque sin suministro activo, lo que generó sospechas sobre una posible alimentación irregular.

"Tras realizar un levantamiento en los alrededores, el personal técnico identificó un cable 8/2 de cobre alimentado a 240 voltios, acompañado de un cable civil número 8 utilizado como neutro, con ingreso soterrado desde el interior de la vía pública hacia uno de los laterales del edificio. Esta modalidad clandestina evidenció una conexión diseñada para evadir los controles regulares de suministro", dijo.

Edeeste precisó que para el retiro total del cableado fue necesario romper la calle, a fin de desmantelar completamente la acometida ilegal. Posteriormente, se realizaron las mediciones correspondientes para estimar las pérdidas económicas generadas tanto a la empresa como al Estado dominicano.

La distribuidora agregó que este caso se suma a las múltiples modalidades irregulares que han sido detectadas en su zona de concesión, incluyendo conexiones directas soterradas, empalmes clandestinos en redes secundarias, manipulaciones de medidores, puentes internos y sistemas improvisados para ocultar el consumo real. Estas prácticas, cada vez más sofisticadas, afectan la estabilidad del sistema eléctrico, incrementan los indicadores de pérdidas y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.

Edeeste detecta conexión ilegal soterrada en edificio de apartamentos en La RomanaFuente externa

En ese sentido, Edeeste añadió que mantiene seguimiento activo a los inquilinos del inmueble con el objetivo de lograr la regularización total del servicio eléctrico en la edificación, garantizando que cada unidad cuente con su contrato formal y suministro debidamente registrado.

La empresa reiteró que este tipo de acciones evidencian una intención deliberada de evadir el pago del consumo real, en franca violación a las normativas vigentes, y reafirmó su compromiso con la lucha frontal contra el fraude eléctrico y la manipulación de equipos, como parte de su misión de garantizar un servicio más justo, seguro y sostenible para todos los usuarios.

Finalmente, Edeeste exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier conexión irregular, recordando que el fraude eléctrico no solo perjudica a la empresa, sino también a los clientes que cumplen responsablemente con sus obligaciones.