Investigan caso de accidente aéreo en el Noroeste

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Se encuentra bajo pesquisas el caso aéreo ocurrido en las primeras horas de este miércoles en esta provincia de la región Noroeste del país.

Estos pormenores oficiales están a cargo de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación Civil (IDAC). En este caso estuvo involucrada la aeronave matrícula N577U, cuyo piloto se disponía a despegar desde el aeródromo de Dajabón, cuando se produjo dicho accidente, el cual dió lugar a la activación de los protocolos de seguridad operacional. De inmediato, los técnicos CIAA, incluyendo los del IDAC se trasladaron a Dajabón para realizar las evaluaciones correspondientes, conforme lo dictan los procedimientos establecidos en materia de investigación de casos de la aviación civil. Ambas instituciones reiteran su compromiso con la seguridad operacional, al tiempo, que dieron a conocer que oportunamente las autoridades oftecerán más detalles una vez concluyan las investigaciones y se determine las causas de este accidente.