JAD celebra 41 años define compromiso con el sector agropecuario

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) celebra 41 años de trayectoria institucional, en los que dijo reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible del sector agropecuario y su rol como “líder del área”, y que agrupa a la mayor cantidad de productores.

En una nota indica que desde su fundación, la JAD ha destacado no solo por la cantidad de miembros y su representación provincial, sino por su capacidad de unir a todos los sectores productivos del agro local, sin distinción de área o especialidad y articular con ellos soluciones, impulsar políticas públicas y fomentar el crecimiento del país.

En el texto dice que en ese tiempo, ha traído más de 4,000 expertos internacionales y locales en un Programa de Asistencia Técnica Directa a los productores, instaló el más moderno Servicio de Laboratorios Agrícolas del país, creó la Bolsa de Productos para apoyar la comercialización de bienes alimenticios y mercancías.

La JAD constituyó el fondo de microcréditos Fondagro y creó el Centro de Innovación e Información Agroempresarial (Ciiagro).

Estableció Agroalimentaria, la única Feria Internacional de Alimentos, Tabacos y Bebidas del país, la cual ha celebrado nueve versiones, con más de 6,000 compradores e inversionistas extranjeros y como de su responsabilidad social ambiental, la JAD continúa su Programa de Reforestación Agroempresarial, que ha permitido la siembra de más de 30 mil tareas de bosques, dijo su presidente ejecutivo, Osmar Benítez.