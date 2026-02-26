JCE presenta calendario de las elecciones de 2028

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer ayer el calendario de actividades para las elecciones de 2028, que indica que los comicios municipales serán el 20 febrero de 2028, mientras las del nivel presidencial y legislativo, el 21 de mayo, conforme a lo establecido en la Constitución y las leyes relativas al sistema de partidos políticos y al Régimen Electoral.

Explica en el documento, que en caso de una segunda vuelta, si fuese necesario, las elecciones se estarían realizando el 25 de junio del año 2028.

Además, estableció el 3 de octubre (domingo) de 2027 como fecha límite para la celebración de las primarias internas de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos; y hasta el 31 de octubre para concluir con la escogencia interna de candidatos para los puestos de selección popular, por medio de convenciones, asambleas o encuestas.

Los detalles del calendario fueron ofrecidos por el director nacional de Elecciones, Mario Núñez, en un acto encabezado por el pleno de la JCE, integrado por su presidente, Román Jáquez Liranzo; los miembros titulares Dolores Fernández Sánchez, Samir Chami Isa, Hirayda Marcelle Fernández Guzmán y en representación de Rafael Armando Vallejo Santelises, el miembro suplente Tony Tejada. De igual forma, participaron representantes de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos y de la sociedad civil.

Núñez agregó que el calendario contempla 408 actividades administrativas y 117 plazos legales.

De su lado, el presidente de la JCE dijo confiar que las organizaciones y la ciudadanía en general “se ciña a esta planificación en procura de seguir fortaleciendo la integridad política, electoral, así como la confianza en el sistema electoral”.