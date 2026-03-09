Jhael Isa explica chispeo en la Línea 2C del Metro y asegura que no hubo riesgo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El vicepresidente de la Empresa Metropolitana de Transporte (EMT), Jhael Isa, aclaró este lunes que el chispeo registrado días atrás en la Línea 2C del Metro de Santo Domingo, que conecta al kilómetro 9 con la entrada de Los Alcarrizos, se debió a un ajuste en la catenaria, el sistema que suministra electricidad a los trenes.

“La catenaria es el elemento a través del cual se electrifica el sistema. Siempre va a mover esa chispa… Eso fue un ajuste porque tú tienes que ir ajustando cada uno de los elementos”, manifestó.

Isa aseguró que el hecho, captado en un video que se viralizó en redes sociales, no representó ningún riesgo para los usuarios y explicó que este tipo de situaciones puede presentarse durante las pruebas, cuando los trenes comienzan a operar con mayor carga.

“Se hicieron pruebas, nunca salió la chispa; ahora el tren va un poquito más cargado. No hizo un contacto, nada que ver con la seguridad de los usuarios, pero son elementos que pueden pasar; han pasado en las dos líneas de metro en las que operan”, explicó.

Jhael Isa Tavárez

En cuanto a los cuestionamientos sobre la estructura de la extensión del Metro, el funcionario sostuvo que se trata de una obra segura, supervisada por firmas internacionales y que cumple con los controles de calidad requeridos.

““Lo primero que pude constatar es que todos los procesos de control de calidad que requiere la normativa fueron atendidos. Le remitimos una copia al Codia (Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores) y lo que el Codia pudo constatar de primera mano fue que se hicieron todos los procedimientos: pruebas de hormigón, pruebas de suelo, probetas de roturas, testigos de la obra, también de los pilotes. O sea, toda esa documentación se hizo. El Codia sigue con otras fases de estudio y de evaluación, pero pudieron verificar lo mismo que nosotros. Cuando llegué a la posición pudimos verificar y sí, la obra es completamente segura”, pronunció el vicepresidente de la EMT.

No obstante, reconoció que existen aspectos estéticos que deben ser mejorados, como filtraciones o algunos detalles en los muros, aunque aseguró que estos serán corregidos una vez concluya la fase preoperativa.

“Hay algunas fotos de hoyos en los muros que se ven feos. Nosotros, en algunos elementos, hay aparatos de vía y tienen elementos que se retocan. Pero esa es la parte tercera, que ahí te tengo que decir la cosa como son. O sea, ahí hay oportunidades de mejora”, dijo.

Asimismo, Jhael Isa sostuvo que el transbordo que actualmente deben realizar algunos pasajeros es una medida temporal para manejar las filas durante el período de prueba.

Además, informó que, una vez concluya la “marcha blanca” después de Semana Santa, el sistema operará con normalidad, con trenes cada tres minutos, mientras que en la etapa actual circulan aproximadamente cada 12 minutos.

Las declaraciones de Jhael Isa fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.