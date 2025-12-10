Jueza impone coerción a tres imputadas por muerte de Stephora

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La jueza Yerixa Cabral, de la Oficina de los Servicios de Atención Permanente de Santiago, impuso este miércoles medidas de coerción a tres de las cuatro personas imputadas por la muerte de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, ocurrida durante una excursión en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, organizada por el Instituto Leonardo Da Vinci.

Las medidas alcanzan a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro educativo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Las tres deberán pagar una garantía económica de 500 mil pesos, a través de una aseguradora, además de presentación periódica ante el Ministerio Público, uso de localizadores electrónicos y prohibición de salida del país sin autorización judicial.

En tanto, Gisela Altagracia de las Mercedes González Estrella, directora del colegio, fue favorecida con libertad pura y simple, conforme dispuso el tribunal.

Abogados piden medidas más severas y nuevos imputados

Más temprano, los abogados que representan a la familia de Stephora solicitaron ante esa corte que a las imputadas se les impusiera una medida distinta a la requerida por el Ministerio Público.

“Ese fue el compromiso de la audiencia pasada: que se aplazara para los fines de notificar este escrito, que es distinto con la solicitud a la que está presentando el Ministerio Público. Para algunas personas, claro que sí, queremos prisión conforme a la estructura de lo que se ha verificado”, manifestó Miguel Valdemar Díaz.

El jurista agregó que también han solicitado al tribunal la incorporación de nuevas personas al expediente. “Dígase el director general de la Da Vinci, la asociación de la Da Vinci, su representante, su director, que ni siquiera fueron incluidas en este proceso, para que así tengan que responder ante la justicia. Ya quedará de parte del tribunal si los convoca para una audiencia aquí junto con ellos, o con otra audiencia distinta, para que puedan ser incluso escuchados y responder a esta solicitud que estamos haciendo”, dijo.

De igual forma, Valdemar Díaz expresó su deseo de que, por la muerte de la infante de 11 años, se haga justicia.

“Que se haga un proceso transparente, que por una vez por todas se le trate como cualquier otro caso donde ha pasado una desgracia, que es la muerte de Stephora, y que este caso no tenga influencias externas que ayuden a las personas que son responsables...”, declaró.