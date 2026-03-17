Juramenta el Comité gestor Observatorio de Políticas Ambientales

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader juramentó ayer el Comité gestor del Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas, un mecanismo independiente que velará por la protección, conservación y uso sostenible de los recursos naturales, en especial las áreas protegidas.

La juramentación se llevó a cabo en el Palacio Nacional y responde al decreto 105-26 que establece crear una comisión que se encargue de estructurar y poner en marcha el Observatorio, que será un veedor del Ministerio de Medio Ambiente (Mimarena) y otras entidades estatales.

El comité lo integran representantes de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, el Grupo Jaragua, la Fundación Acción Verde, la Fundación Moscoso Puello y Guakia Ambiente.

También la Comisión Ambiental de la UASD, la Sociedad Ecológica del Cibao, la Federación de Campesinos Hacia el Progreso, la Fundación de Derecho, Defensa y Educación Ambiental, (Fuddea-RD), incluye un representante del Mimarena y de las universidades que muestren interés en participar.

El comité tiene un plazo de 45 días a partir de la publicación del decreto en la Gaceta Oficial para iniciar los trámites de incorporación como asociación sin fines de lucro, elaborar y aprobar sus estatutos, definir su modelo de sostenibilidad financiera, establecer un plan de acción y reglamento operativo.

Luego dispondrá de 15 días adicionales para gestionar los recursos técnicos y económicos necesarios en el Mimarena.

Se informó que para iniciar las operaciones del Observatorio, la Presidencia de la República hará un aporte especial de fondos a través del Ministerio de Medio Ambiente, según un presupuesto acordado.

El ambientalista Luis Carvajal, habló en representación de los integrantes del Comité. Reafirmó su compromiso con la conservación de los recursos naturales, la importancia y necesidad de cuidar y preservar el ecosistema, porque los recursos naturales inciden en todas las actividades.

Cámara de Cuentas

El presidente Abinader participó anoche en la ceremonia inaugural de Clase Magistral internacional “Liderar el cambio institucional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS)”, que organiza la Cámara de Cuentas de República Dominicana con la participación de entidades nacionales y extranjeras.

La actividad se llevó a cabo en el hotel Catalonia y es parte del programa de desarrollo de liderazgo Mastery. Sus objetivos son fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos.

Emma Polanco, presidenta de la Cámara de Cuentas, dijo que esa actividad es una valiosa oportunidad para el intercambio de experiencias y buenas prácticas, con miras a responder a los desafíos de la gobernanza pública, la innovación institucional y la rendición de cuentas.

Entre los países participantes están Ecuador, Puerto Rico, Brasil, Honduras y Bolivia.

Estuvieron Eduardo Ruiz, gerente senior de la Iniciativa de Desarrollo de Intosai y los miembros de la CCRD Francisco Tamarez Florentino, Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

También los expertos internacionales Xavier Mauricio Torres, Carmen Vega Fournier, Jorge A. de Oliveira Francisco, Itzel Palacios Siwady, Sandra Quiroga y Luis A. Robas.