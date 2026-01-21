Lama solicita una auditoría a su gestión en SNS

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El exdirector ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, aclaró que solicitó a la Cámara de Cuentas de la República Dominicana la ampliación del alcance de la auditoría institucional hasta el 31 de diciembre de 2025, gestión que realizó mientras aún ejercía como titular, en coherencia con los principios de transparencia y rendición de cuentas que guiaron su administración.

“La solicitud fue realizada antes de nuestra renuncia y tuvo como objetivo que el órgano fiscalizador revise de manera integral las operaciones administrativas, financieras y operativas de la institución, dando continuidad a la auditoría ejecutada en el año 2024, la cual abarcó el período 2016–2023”, apuntó en un documento.

A su entender, esta acción demuestra que bajo mi responsabilidad en el SNS promoví activamente, como parte de una política de puertas abiertas y respeto absoluto al uso correcto de los recursos públicos”.

“Motivé la fiscalización para que la Cámara de Cuentas audite los años co 2016–2025, reiterando la total disposición de colaborar y suministrar toda la información requerida, reafirmando ante el pueblo dominicano, el compromiso con la legalidad, ética pública y la transparencia, principios que guiaron nuestra gestión y que seguirán siendo pilares fundamentales de nuestra vida”, afirmó Lama.

Preciso ayer, organzaciones popualres soliciitaron auditar esa entidad.