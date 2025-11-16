Lo más leído del Periódico Hoy que no te puedes perder

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Estas son las 10 noticias más leídas de la semana del Periódico Hoy, un resumen con los acontecimientos que generaron mayor impacto durante la semana.

1. ¿Qué causó el apagón nacional en República Dominicana? Celso Marranzini lo explica

Apagón en República Dominicana

República Dominicana se encuentra sumida en un apagón nacional ocurrido en horas de la tarde de este martes.

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, explicó que el fallo no se originó en las distribuidoras, sino en el sistema de transmisión eléctrica.

2. Bad Bunny gana Latin Grammy por “Voy a llevarte pa PR”

Bad BunnyFuente externa

El artista puertorriqueño Bad Bunny fue galardonado este miércoles con el Latin Grammy 2025 a Mejor Canción Urbana por su tema “Voy a llevarte pa PR”, una pieza que celebra la identidad boricua con ritmos contagiosos y una letra cargada de orgullo cultural.

3. Experto alerta sobre "control estadounidense"

Playas del CaribeNational Geographic

En medio de crecientes tensiones geopolíticas en el Caribe y Sudamérica, el politólogo y abogado Franklin Mercado advirtió que las recientes medidas del presidente estadounidense Donald Trump y su Departamento de Estado reflejan “el control que quiere ejercer Estados Unidos en torno a la región”, especialmente sobre Venezuela.

4. DGA dice recupera RD$14 mil millones en fiscalizaciones a importadores asiáticos

Almuerzo Corripio

La Dirección General de Aduanas (DGA) afirmó que ha incrementado las acciones contra el comercio ilícito al punto que solo a través de fiscalizaciones a importadores asiáticos ha logrado recuperar cerca de RD$14,000 millones

5. Monseñor Francisco Ozoria revela Vaticano le suspende funciones, esta fue la causa

El Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria,

En una carta pública dirigida “a todos sus hermanos y amigos”, el arzobispo metropolitano de Santo Domingo y Primado de América, monseñor Francisco Ozoria Acosta, reveló que la Santa Sede lo ha suspendido de sus funciones administrativas y de gestión en la Arquidiócesis de Santo Domingo, conservando únicamente el título honorífico de arzobispo.

6. «Día Alegre y triste»: Robinson Canó quiere ver a Alex, Jeter y Mariano en el Citi Field

Deporte

El dominicano Robinson Canó pisó un terreno de juego de Grandes Ligas por primera vez el 3 de mayo del 2005 y este sábado 15 lo hará por última vez, al menos como un jugador.

“Será un día alegre y triste a la vez. Cuando uno llega piensa que lo hará para siempre, y cuando ve que ese camino termina, entonces se siente nostálgico. Pero en sentido general, me siento muy bien”, dijo Canó durante una amplia entrevista con el editor deportivo de HOY, Franklin Mirabal.

7. A partir de ahora: EE.UU. endurece sanciones contra quienes entren ilegalmente

Visa

La Embajada de Estados Unidos (EE.UU.) en República Dominicana informó que, a partir de este viernes 7 de octubre, entran en vigor graves consecuencias para toda persona que intente ingresar ilegalmente a territorio estadounidense.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la sede diplomática advirtió que las autoridades norteamericanas cumplirán estrictamente las disposiciones anunciadas previamente, que incluyen deportación, encarcelamiento y una multa económica obligatoria.

8. ¿Qué tienen en común el Palacio Nacional, Altos de Chavón y Nini Cáffaro?

Programa Migrantes

La migración italiana dejó una huella profunda en la historia económica, social, cultural y periodística de República Dominicana, especialmente desde finales del siglo XIX, cuando cientos de migrantes provenientes del sur de Italia se establecieron en distintas regiones del país.

9. ¡Apagón en República Dominicana!: ETED revela avería en el sistema de transmisión y lo que está haciendo

Apagón nacional en el país

La Empresa de Transmisión de Electricidad (ETED) informó que el servicio de energía eléctrica está registrando actualmente un blackout (apagón eléctrico generalizado) producto de una avería originada en el sistema de transmisión.

La entidad asegura que se ha desplegado un amplio equipo técnico para trabajar en la corrección del incidente, con miras a restablecer el suministro en el menor tiempo posible.

10. ¿Quién fue Juancito Rodríguez y por qué sus restos son trasladados al Panteón de la Patria?

Funebres

Moca – El país rinde homenaje a uno de los más valientes combatientes contra la dictadura trujillista. Este viernes se inició en Moca, provincia Espaillat, el proceso solemne de traslado de los restos mortales de Juan Rodríguez García, conocido como Juancito Rodríguez, hacia el Panteón de la Patria, en Santo Domingo, donde reposan los más grandes héroes de la nación.