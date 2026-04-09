¿Leonel Fernández se queda fuera del diálogo convocado por Luis Abinader sobre crisis internacional?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El expresidente de la República, Leonel Fernández, aseguró este jueves que hasta el momento no ha recibido una invitación formal para participar en el diálogo convocado por el mandatario Luis Abinader, con el objetivo de abordar la crisis internacional generada por el conflicto en Medio Oriente.

Fernández explicó que, aunque se ha anunciado una convocatoria, su organización política aún no ha sido contactada oficialmente para discutir su participación.

“Todavía no hemos recibido una invitación formal. Está pautado para el miércoles de la semana próxima recibir una delegación del Gobierno para que nos explique de qué se trata, por lo tanto no podemos decir si estaremos o no, porque actualmente no hemos tenido ningún encuentro”, expresó.

El exmandatario también se refirió al complejo panorama internacional, señalando que la situación evoluciona de manera incierta y con constantes tensiones.

“Lo que está ocurriendo en el plano internacional está evolucionando día por día, o involucionando, no sabemos. Se habla de un acuerdo de cese al fuego, pero resulta que Israel ataca al Líbano, entonces hay respuestas y eso genera mayor peligro”, indicó.

Leonel Fernández habla sobre diálogo convocado por Luis Abinader

Asimismo, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas globales del conflicto, destacando la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial.

“Lo que se busca es la apertura del estrecho de Ormuz para que el 20% del petróleo pueda pasar por ahí y así evitar un tema inflacionario”, agregó.

Fernández subrayó la necesidad de dar seguimiento a la situación internacional y evaluar con cautela las decisiones a tomar, ante el impacto que estos acontecimientos podrían tener en la economía dominicana.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el marco de la apertura de la Conferencia del Poder Judicial 2026, encabezada por el presidente Luis Abinader.