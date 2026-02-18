Con libertad de Rosa Disla, van 14 imputados absueltos

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Con la absolución ayer de la señora Rosa Antonia Disla, suman 14 los imputados en casos de corrupción liberados por falta de pruebas.

Todas esas sentencias han sido recurridas por el Ministerio Público, que no siempre ha salido victorioso, como en la presente, aunque todavía tiene la opción de ir a la Corte de Apelación.

Rosa, imputada en el entramado de corrupción en el que su hijo, el coronel Rafael Núñez de Haza es sindicado por el Ministerio Público como uno de los principales cabecillas, fue condenada el 16 de enero del 2025, a cinco años de prisión suspendida y al pago de RD$ 5 millones de indemnización al Estado dominicano.

La pena le fue impuesta por los jueces del Tercer Tribunal Colegiado, Arlyn Ventura, Milagros Ramírez y Leticia Noboa, tras hallarla culpable de “testaferrato y lavado de activos”, en la red que desde los consejos de seguridad Presidencial (Cusep) y Turístico (Cestur), así como del Conani, habría desviado RD$4,500 millones.

Disla recurrió en apelación y el 10 de septiembre los jueces de la Primera Sala de la Corte anularon la sentencia y ordenaron un nuevo juicio.

Los magistrados Doris Pujols Ortiz (presidenta), Daisy Montás Pimentel y Rafael Báez García, justificaron su decisión, al afirmar, entre otras cosas, que el tribunal que dictó la sentencia condenatoria, “omitió explicar su enfoque acerca de la posibilidad de aplicar el principio de ultraactividad de la ley a este caso, con base en el suministro de pruebas aportadas”.

La “ultraactividad” es una excepción a la “irretroactividad”. Se aplica cuando la ley derogada es más beneficiosa para el reo procesado.

El nuevo juicio a Disla fue conocido por el Cuarto Tribunal Colegiado, cuyos magistrados, Keila Pérez Santana (presidenta), Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez Batista, además de la absolución, ordenaron la devolución de bienes que le fueron decomisados.