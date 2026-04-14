Lluvias y vientos derriban árboles y postes eléctricos, dejando varias vías bloqueadas en el GSD: conozca por dónde transitar

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Las lluvias y fuertes vientos registrados la tarde del lunes en varias zonas de la República Dominicana provocaron la caída de árboles, postes y cableado eléctrico, lo que ha generado la obstrucción de múltiples vías en el Gran Santo Domingo.

La información fue confirmada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), a través de una publicación en su cuenta de Instagram, donde indicó que entre las arterias afectadas figuran la avenida George Washington (Malecón), la intersección de Santiago con Mahatma Gandhi, Nicolás Penson, el entorno del Colegio Médico y la avenida Máximo Gómez, en las inmediaciones del Ministerio de Educación (Minerd).

Asimismo, la institución recomendó a la ciudadanía utilizar rutas alternas mientras se restablece el tránsito, como las avenidas Máximo Gómez, 27 de Febrero, John F. Kennedy, Winston Churchill y Abraham Lincoln.

“Agentes de la Digesett y otros organismos de respuesta trabajan en la zona para habilitar el tránsito y garantizar la seguridad vial”, precisó el Intrant.

La entidad también exhortó a la población a conducir con prudencia, evitar traslados innecesarios y planificar sus desplazamientos. “Manténgase informado a través de nuestros canales oficiales y de los organismos de emergencia”, agregó.

Informe del tiempo

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que durante la mañana de este martes continuarán las lluvias en Puerto Plata, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Santiago, María Trinidad Sánchez y Samaná.

Para la tarde, se prevé que estas precipitaciones disminuyan de manera gradual. No obstante, pese a una menor humedad, el calentamiento diurno y la incidencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera generarán incrementos nubosos acompañados de aguaceros locales, entre moderados y fuertes en ocasiones, así como tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

“Estas precipitaciones se presentarán principalmente en zonas cercanas a la costa del Gran Santo Domingo, así como en las provincias Sánchez Ramírez, Monte Plata, San Pedro de Macorís, La Romana, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, Azua, Peravia, San Juan, el sur de Santiago, La Vega y las sierras del suroeste, hasta las primeras horas de la noche. En áreas montañosas no se descartan granizadas aisladas y ráfagas de viento localmente fuertes”, precisó el Indomet.