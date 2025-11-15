Lluvias hoy en algunas localidades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Una vaguada generará hoy aguaceros con potencial tormentas eléctricas y ráfagas de viento desde Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Santiago y La Vega, hasta La Altagracia, La Romana, Monte Plata, San Pedro de Macorís, Santo Domingo, San Cristóbal y zonas aledañas, las cuales podrían disminuyan gradualmente en la noche.

El Indomet prevé que las temperaturas, estarán frescas mayormente en zonas de montaña y valle del interior, donde se recomienda usar abrigos e ingerir bebidas cálidas. En el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo serán escasas las lluvias, habrá nubes dispersas y sol.