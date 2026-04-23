Lluvias provocan graves daños en Puerto Plata

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

Daños considerables a carreteras, la agricultura, la ganadería y la piscicultura han dejado los torrenciales aguaceros que en las últimas horas han afectado seriamente a diversas comunidades de la zona oeste de esta provincia.

El alcalde de este municipio, Luis Joel Francisco, dio a conocer sobre deslave o deslizamiento en carreteras que dan acceso a las zonas de Quebrada Honda, Palmar Grande, Los Catálogos, Bajabonico Arriba, Palma Picada, El Copey, El Higüero, Vietnam y El Cementerio.

Indicó que las lluvias fueron copiosas en la madrugada de ayer, desbordando por completo los afluentes que bordean esta parte importante de este municipio montañoso de San José de Altamira.

Los mayores daños han ocurrido con deslizamiento de rocas en la carretera que lleva hacia el sector Vietnam de la comunidad de Palmar Grande. Igual ha ocurrido con el arrastre de terraplenes de tierras y la crecida del río el Higüero que han dañado el tramo carretero de acceso y salida a la zona de El Copey.

Francisco señaló que hasta el momento han cuantificado que unas 23 familias con sus viviendas han sido afectadas por las lluvias registradas en las últimas horas.

El síndico dijo que los daños en la agricultura, la ganadería y en el sector productor de cerdos, aves, entre otros animales, representan una gran perdida económica para el aparato productivo de esta comunidad.

Las actividades escolares quedaron suspendidas a causa de las lluvias y el desbordamiento de varios afluentes, varios de los cuales tienen que darle paso a los educandos de la zona rural de Altamira para recibir licencia cada semana.