Luis Abinader habilita áreas en hospital La Victoria

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inauguró ayer la nueva área de emergencia y las remozadas salas de cirugía y Rayos X del Hospital Municipal La Victoria, con una inversión total de RD$75,378,376, lo que beneficiará a 80 mil habitantes de Santo Domingo Norte.

Una comunicación de la Presidencia señala que la obra incluyó la construcción de la nueva emergencia, equipada con sala de espera, triaje, área de curas, nebulización, cinco camas de observación y un box de reanimación y reacondicionamiento de distintas áreas del centro, fortaleciendo su capacidad de atención.

Proyectos en La Victoria

Durante el acto, el mandatario anunció nuevos proyectos para la zona, como la entrega de dos mil títulos de propiedad adicionales y la transformación de la antigua cárcel La Victoria en un centro educativo con extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), el Infotep y el ITLA, además de un punto GOB y un plan de asfaltado de calles.

Abinader entregó Escuela

En la jornada de este domingo, Abinader también entregó la Escuela Básica Espejo La Milagrosa, en La Ureña, de Santo Domingo Este, a fin de ampliar el acceso a la educación de calidad en esa comunidad.

El centro educativo dispone de 24 aulas con capacidad para 840 estudiantes, biblioteca, comedor, salón multiusos, áreas administrativas, espacios cívicos y zonas deportivas y recreativas, lo que la hace una infraestructura clave para el desarrollo de cientos de estudiantes.

Como parte de su agenda, el presidente dispuso, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia, una inversión superior a RD$141 millones para la construcción de cementerios municipales en Cevicos y Villa La Mata, en Sánchez Ramírez, y la modernización del Parque Duarte en esta última comunidad.

El sábado, el presidente Abinader entregó 2,000 títulos de propiedad, como parte de un proyecto que beneficiará a 8,000 familias de Los Guandules, del Nuevo Domingo Savio.

Ese mismo día, el mandatario anunció la construcción de 112 apartamentos para las familias afectadas por las lluvias en Villa Montellano, en Puerto Plata, donde también dispuso reconstruir un puente sobre el río Camú y la intervención de carreteras y caminos vecinales.