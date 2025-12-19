Mar de críticas no cesa por fusión de Minerd y Mescyt

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

Ante el rechazo que han mostrado sectores que originalmente respaldaron la propuesta de unificar los ministerios de Educación (Minerd) y Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), el Ministerio de Administración Pública (MAP) y los miembros de la comisión especial que trabajó el anteproyecto de ley se reunieron con personalidades y entidades educativas públicas y privadas en un intento de convencerlas de apoyarlo nueva vez.

En el encuentro realizado el martes, hubo intercambios de ideas, pero no avances.

De hecho, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) reafirmó sus críticas y dijo que las autoridades no han demostrado evidencias o análisis de factibilidad que validen la unión adaptada a la realidad dominicana y el rigor de ambas instituciones.

Juan Valdez, director del Observatorio Educativo de la ADP, explicó ayer a Hoy que si la sociedad permite la fusión de ambas entidades educativas desviarán el presupuesto de las escuelas para financiar la educación universitaria, condenando principalmente a las escuelas públicas que de por sí enfrentan condiciones cuestionables.

Otros nuevos actores del sistema que se suman a la negativa son la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, cuyo presidente Menegildo de la Rosa rechazó la intención de eliminar el Consejo Nacional de Educación y el Consejo Nacional de Educación Superior, tal como contempla el proyecto de fusión.

Según el dirigente magisterial, la fusión va contra el espíritu democrático que rige la educación dominicana porque cercena la participación de los distintos actores en la toma de decisiones educativas advirtiendo que sustituir los consejos como máximo órgano de poder por un mecanismo consultivo liquida el contrapeso que representan y pasa la función de legislación, rectoría y fiscalización al ministro de Educación, de modo que un funcionario definiría las políticas, planes, presupuestos y normativas, así como la implementación y dirección de los servicios educativos públicos.

Una avalancha

En tanto, la Federación de Asociaciones de Profesores de la UASD (Faprouasd), representada por su presidente, Pastor de la Rosa, afirmó que con la fusión se debilita la autonomía universitaria, se entorpecen los procesos de gestión y se abre la puerta a la mercantilización de un derecho fundamental, como lo es la educación. Llamó al presidente Luis Abinader a retirar este proyecto del Congreso Nacional.

Desde el anuncio de la propuesta, María Teresa Cabrera, presidenta del partido Frente Amplio, ha sido crítica en señalar que la decisión carece de fundamentos desde el punto de vista educativo y pedagógico, al unir la educación preuniversitaria con el presupuesto de la función educativa, para así manejar los dos subsistemas.

Mientras, la Acción Empresarial por la Educación (Educa), mediante su directora, Yahaira Sosa Machado, también elevó preocupación, al asegurar que la iniciativa fue presentada sin una socialización previa ni con los aportes técnicos realizados en consultas anteriores.

Recordó que la comisión designada por decreto para trabajar en la propuesta, solo fue convocada una vez el año pasado, ocasión en la que se presentó solo un borrador preliminar.

También expresó su inconformidad al sostener que la educación superior no puede ser tratada únicamente como un nivel más del sistema educativo, sino como un subsistema estratégico con funciones claramente definidas: la formación profesional de calidad, la investigación científica y la vinculación y extensión universitaria.

La entidad aclaró que la ausencia de una arquitectura institucional robusta para la ciencia, la tecnología y la innovación, así como la postergación de una legislación específica en esta materia, representa un riesgo para la competitividad del país.

Además, la Asociación de Empleados Universitarios (Asodemu) llamó a las autoridades gubernamentales a actuar con “prudencia” al señalar que no es el momento adecuado para abrir un debate de esta magnitud, debido a que una decisión de este tipo requiere la participación de todos los actores que conforman el sistema educativo nacional, incluyendo universidades, gremios, técnicos y sectores vinculados a la educación.

Advertencia de Finjus

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) se unió a las cadenas de criticas calificando la iniciativa como “prematura” y potencialmente peligrosa para la estabilidad del sistema educativo dominicano.

El vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtió que una reforma de tal magnitud requiere condiciones de madurez institucional y un clima de diálogo que, a su juicio no existen en las circunstancias actuales.

Para Castaños Guzmán, uno de los puntos más críticos es el impacto financiero y administrativo de unificar dos instituciones con objetivos distintos.

Fue enfático al señalar que, esta reforma modifica la estructura profunda del Estado tocando la educación, razón por la cual no puede realizarse de manera simple.