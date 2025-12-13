Marino Zapete publica “Lo bueno de contar lo malo”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El periodista Marino Zapete presentó un nuevo libro titulado “Lo bueno de contar lo malo”, durante un acto celebrado en la sala Aída Bonelly del Teatro Nacional.

“Lo bueno de contar lo malo” es una compilación de 468 páginas que contiene detalles de hechos que, según el autor, podrían ayudar a tener una idea crítica sobre la deuda histórica de cada uno de los jefes de gobierno que ha tenido el pueblo dominicano en los últimos 50 años.

El libro presenta una versión resumida de los perjuicios que han causado los gobiernos encabezados por los presidentes Joaquín Balaguer, Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco, Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y Luis Abinader.

“Lo bueno de contar lo malo” está disponible en las librerías y en la plataforma de Amazon, en las versiones impresa, electrónica y audiolibro.

Antes, Zapete había publicado cinco libros titulados La Sociedad de los Platos Rotos, Jarabe para la Memoria, La Volvieron Loca, La Crónica Irreverente y Espejo para Corruptos. La impresión estuvo a cargo de la editora Búho.