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Doce provincias alerta

Meteorología prevé lluvias fuertes hoy

Las temperaturas seguirán calurosas, la mínima estará en 22 °C y 23 °C y la máxima en 29 °C y 31 °C.

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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EMILIO GUZMÁN M.

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La combinación de dos vaguadas, asociadas a un sistema frontal, provocarán aguaceros fuertes, tronadas y ráfagas de viento hacia las provincias de las regiones norte, noreste, sureste, la llanura oriental y los sistemas montañosos.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además, que en el Gran Santo Domingo habrá nubes dispersas con chubascos aislados.

Las temperaturas seguirán calurosas, la mínima estará en 22 °C y 23 °C y la máxima en 29 °C y 31 °C.

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene doce provincias en alerta.

En amarilla está Santiago, La Vega y María Trinidad Sánchez, mientras que en verde Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Peravia y San Cristóbal.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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