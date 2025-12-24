Meteorología prevé lluvias moderadas

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy lluvias débiles a moderadas, con tronadas y ráfagas de viento en las regiones noroeste, norte, noreste, sureste y Cordillera Central.

El organismo predictor del tiempo informó que las precipitaciones afectarán a Montecristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, Monte Plata, Monseñor Nouel y La Vega.

En la tarde las lluvias se extenderán a La Romana, San Pedro de Macorís, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, San Cristóbal y Santo Domingo.

En lo que respecta a las temperaturas, Meteorología vaticina que seguirán bajas, en especial en zonas montañosas y valles, donde también podrían presentarse densas nieblas y neblinas.